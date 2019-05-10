WPS表格怎么取消隐藏行列?隐藏功能用法是什么

2019-05-10 16:27:09 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

很多人的工作中都需要使用到WPS表格，不过你们晓得WPS表格中隐藏行列是怎么取消的呢?下文就为你们带来了WPS表格取消隐藏行列的详细操作方法。

1.首先，在当前中有数据被隐藏行的数据。

2.然后进行选中的隐藏的行数据，进行选中几个单元格

3.进行点击wps的工具的菜单中的行和列的选项。

4.点击了行和列 的选项，弹出了下拉菜单选中为 隐藏与取消隐藏 的选项。

5.进行选中了隐藏与取消隐藏之后，弹出了下一级菜单选中为取消隐藏行和列的选项。点击一下就可以了

详细各位伙伴们看完了上文讲解的WPS表格取消隐藏行列的详细操作方法