漫漫长夜极限取暖操作介绍 漫漫长夜极限取暖操作推荐

2019-05-10 16:26:34 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

在单人生存冒险游戏漫漫长夜中，玩家需要在抵御寒冷时生存下去，取暖是非常重要，下面小编来分享极限取暖操作介绍。

极限取暖操作推荐

1根小树枝1根冷杉木如何取暖。正常情况下用小树枝点着火堆再加1根冷杉木所增加的体感温度是不够你在短时间恢复体温的，甚至在野外气温较低的情况下点了火照样会掉体温。但是如果你点完火堆加了冷杉木以后蹲下连续抽7根燃烧小树枝，那你的体感温度瞬间就会增加很多(正常穿衣服的情况下，最高可以加到40+)剩下的20分钟燃烧时间，你可以热个罐头烧杯茶咖啡啥的喝下去，然后最后的10分钟还够你再抽一根燃烧的小树枝。这样当你的火堆烧完的时候，用了不到15分钟，温度全满，有加温buff，手里有根新抽的燃烧小树枝可以加5度体感温度，就可以精神百倍的重新出发探(zuo)索(si)了。

以上就是漫漫长夜怎么取暖介绍，希望以上介绍能帮助玩家了解游戏中的极限取暖操作推荐。