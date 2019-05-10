抖音无限循环播放怎么取消 抖音无限循环播放取消方法一览

2019-05-10 16:25:46 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

使用“抖音”的时候，单个视频如果不管不进行其他操作，那么就会一直循环进行播放，很多朋友表示想取消循环播放的功能。很多用户都在问抖音无限循环播放取消方法一览，一起来看看吧。



抖音取消无限循环播放的步骤：

根据目前小编的测试来看，其实抖音当前还没加入取消“自动循环”播放的服务，依旧是强制一直循环播放短视频，只能通过上滑、下滑、点击暂停的方式来取消播放。

面对这种情况，建议用户们先向抖音官方的客服反映相关的问题，如果人数足够多的话，说不定在下次更新的时候就会加入“取消循环播放”的功能了，有此需求的朋友都可以去试一试。

想取消抖音的无限循环播放设置，那就按照上面的方法编辑吧!