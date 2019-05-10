魅族16s亮屏设置在哪？通知亮屏功能怎么用

2019-05-10 16:19:37 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

魅族16s通知亮屏功能是很实用的服务，能够有效避免用户忽略一些消息，91单机小编给大家带来魅族16s设置通知亮屏的具体操作方法。

桌面找到【设置】图标点击打开

在设置界面下拉找到【通知和状态栏】选项，点击打开。

打开【来新通知亮屏】右边的开关按钮，当按钮变为蓝色的时候就意味着已经打开此功能了。

根据上文为你们讲解的魅族16s设置通知亮屏的具体操作方法