全境封锁2疯狂机枪流怎么玩 全境封锁2疯狂机枪流输出攻略

2019-05-10 16:14:58 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

全境封锁2游戏大家都玩了吗？很多玩家都在问全境封锁2疯狂机枪流怎么玩？小编为大家带来了全境封锁2疯狂机枪流输出攻略，一起来看看吧。

目前版本疯狂得收益为35伤害和35射速，下个版本按子弹数量每10发弹容加2%射速伤害，也就是说，100发弹容的249，加成是20射速20伤害。



同等状态下，疯狂等于是砍了45左右的收益。

如果想增加收益，就需要把第二天赋的射速变为弹容，可以增加4伤害4射速，用10射速换4伤害4射速是否划算先不说，下版本装填的弹药问题砍掉后，高射速的收益在子弹数量紧张的情况下，实用性应该不如武器伤害!

下一个问题，我们是用加了弹容的m60还是用加了弹容的rpk!

加了弹容和大弹夹的rpk应该是70发以上，收益为14增伤和14射速，白字比较低，优点是装弹时间短可以放弃装填天赋，在枪套上置换出一个天赋或者一个词条，至于收益高低，还是需要自己衡量。

而rpk的白字和射速基本和Ak差不多，大家可以想象想想一下，无需填满的疯狂rpk基本就是加强版的全火突击步枪，弹容和射速都是碾压突击的，这么想蛮有趣的，突击党不要喷我，我只是这么一说。

所以疯狂机枪改弹容应该是可以的!单就疯狂和错乱两个天赋的对比来说疯狂得收益明显是高于错乱的。

疯狂M60党伤害略高适合副手带突击，全程突突突!疯狂rpk伤害低些但是手感好，适合突脸，如果卖甲可以用机枪的话，以后会不会多个疯狂暴击吸血流什么的。