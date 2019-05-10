雷霆一击怎么设置队友标志 雷霆一击队友标志设置方法

2019-05-10 16:11:16 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

雷霆一击中的战斗场面较为混乱，很容易在打斗过程中造成队友伤害，那么雷霆一击怎么设置队友标志？小编为大家带来了雷霆一击队友标志设置方法，一起来看看吧。

在设置→游戏→FRIENDLY MARKERS 选Teammates，这样在团队里队友就会有标识，不会砍错啦。

