大将军罗马延长罗马统治者独裁期方法一览

大将军罗马中玩家可以自由选择国家体制，独裁统治有利于玩家征战四方，小编为大家带来了大将军罗马延长罗马统治者独裁期方法一览，一起来看看吧。
罗马执政官都是有野心、完成某些野心之后会免费无视要求切换法律。
比如开局执政官想成为独裁官。完成之后。一年独裁期结束。会有个事件。可以直接切出第一公民法。啧啧。开局第三年。第一公民法。任期45年。谁属性好谁上位。属性不好的可以刺杀掉，简直不要太舒服。
然后周围都是弟弟国家，三个附庸在搞事切独裁根本不慌。然后很快就可以刷出切独裁需要的要求了。但是我感觉独裁好像没有第一公民法下的共和国强力。
独裁后代继承人属性不好搞。但是根据第一公民法你可以把不合格的独裁官干掉换属性好的上来。
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