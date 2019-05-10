大将军罗马延长罗马统治者独裁期方法一览

2019-05-10 16:10:06 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

大将军罗马中玩家可以自由选择国家体制，独裁统治有利于玩家征战四方，小编为大家带来了大将军罗马延长罗马统治者独裁期方法一览，一起来看看吧。

罗马执政官都是有野心、完成某些野心之后会免费无视要求切换法律。



比如开局执政官想成为独裁官。完成之后。一年独裁期结束。会有个事件。可以直接切出第一公民法。啧啧。开局第三年。第一公民法。任期45年。谁属性好谁上位。属性不好的可以刺杀掉，简直不要太舒服。

然后周围都是弟弟国家，三个附庸在搞事切独裁根本不慌。然后很快就可以刷出切独裁需要的要求了。但是我感觉独裁好像没有第一公民法下的共和国强力。

独裁后代继承人属性不好搞。但是根据第一公民法你可以把不合格的独裁官干掉换属性好的上来。