全境封锁2全火输出流怎么配装 全境封锁2全火输出流配装推荐

2019-05-10 16:07:15 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

全境封锁2游戏大家都玩了吗？很多玩家都在问全境封锁2全火输出流怎么配装？小编为大家带来了全境封锁2全火输出流配装推荐，一起来看看吧。

全火双爆输出流的模块化装备选择

为什么想写这个呢?我大概配过全火突击，全火步枪，全火疯狂这几种配装和几个变种配装，其实觉得你如果现在通用型配装的角度来考虑，全火型配装几乎是最简单粗暴而且类型最多的模块化配装放方法了。

我比较喜欢把复杂的东西简单化描述给大家。

全流派全火配装其实不复杂，起码一半身上装备是通用的，哪三件呢?就是飞龙三件套或者道格拉斯三件套!很多人都会说有更好的搭配。但是想简单成型快，这两个牌子的非常普遍的而且非常容易出的装备，我刷的近三分之一都是这俩牌子的。

飞龙是头，背包，枪套，膝盖，7爆伤10暴击道格拉斯是头，手，枪套，7暴击10爆伤，套装收益基本一样!

看你哪一套先刷齐能用的，一般是飞龙先凑够，因为飞龙有四个部位都出。

欧克，先假设你飞龙三件，头，背包，三红飞龙包很难刷，膝盖都有了，槽位也尽量红的。

那么剩下的也就很容易配了，可以动的也就胸甲枪套和手了，胸甲最简单，用步枪的带霸主，用突击的带芬里思，用机枪的带彼得罗夫。

手套更简单，单红步枪突击机枪伤最高15的手套，枪套也简单，带暴击或者爆伤最高15的单红枪套。

其他就是装备天赋得调整问题，全红天赋以无脑精伤为主，手套枪套可以调整为5暴击5爆伤或者5武器伤三选一，机枪玩家可能会选择枪套天赋装填，无脑精伤也行。胸甲的话，用10装甲或者那个护甲耗尽自动回复的，狂战士就不需要我提醒了吧。

所以全红四种武器流派的切换其实也就是切换这其中的相应武器套的胸甲和手套而已，暴击爆伤甚至武器伤都基本不会有太大变化。及格的话可以维持在50暴击，60爆伤，90爆头，上下浮动视各职业天赋和专属配件而变。

这就是所谓的新手容易理解得简单无脑配装方案，也非常节约箱子的空间。

四种全火流派武器选择

步枪选择

mk17 弹容30，射速快，稳定伤害不俗，m1a1弹容10，射速较慢，精准高伤害高，需要控制力，武器天赋推荐简单流游骑兵，爆头流步枪兵。

突击步枪选择

ak伤害最高射速最慢，散布大，适合近距离扫射，mk16伤害高，稳定性高，易控枪，射速中，适合中距离连射。p416，伤害略低于mk16，中近距离很舒服，远距离散布大。tar21射速最快，控枪轻松手感最好，唯一缺点白字伤害不足。

突击武器天赋推荐游骑兵，实在没啥好天赋。

机枪选择

M60机枪白字伤害最高，射速最慢，疯狂流错乱流目前的打伤害得优先选择。

M249 mk46，射速手感较好，伤害略低于m60喜欢的疯狂和错乱玩家可以用来替代m60。

Mg5射速最快，手感不错，伤害最低，跟突击步枪差不多，50发弹容只有m60的一半，少数真爱疯狂流玩家的爱人。

Rpk la.82，弹容小，换弹时间短，射速600类似突击，伤害略高于mg5，一样是小众疯狂流玩家的选择。

这些只是新手向的简单全火通用配装推荐思路，给玩家提供一下容易理解的模块化配装。只需要切换其中少量的部件和职业天赋就可以换成另外一种方案，同样可以根据新刷出来的武器来迅速切换配装。

嗯，再次重申一点，这篇攻略是写给刚到世界五的新手玩家的，目的是让新入坑的玩家有个简单易懂的配装方向，没有轻视其他任何流派玩家的意思。

全火虽然不算最流行的配装，但应该是新玩家最容易理解的配装，核心得飞龙套和道格拉斯套，也是他们最熟悉的套装，身上一般都有几件得积蓄，所以很容易配出来，下副本的表现也不会被老玩家嘲讽的太厉害。

等基础装备和对技能天赋的理解加深，慢慢会选择自己习惯的流派!

本人其实是主打电工流的，到现在也没敢说毕业了，所以大佬们不要抓我的小辫子错误一直教育我。