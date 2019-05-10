纪元1800老太婆怎么打？老太婆势力开战时机什么时候好

2019-05-10 16:05:52 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

纪元1800老太婆是游戏中很强大的势力，玩家要如何处理开战呢，91单机小编给大家带来纪元1800老太婆开战时机。

《纪元1800》和老太婆的开战时机分析

在战役模式中理论上是不需要跟她开战的，但是可能会被你的盟友“吉祥物格格”强行拉着跟老太太开战。在开战前我们要完成农业的转移，现在一岛的状态是工业污染70+。

玻璃窗产业可以供应每船50吨的玻璃窗交易这就需要至少16座玻璃窗工厂，这是一个稳定的数量，可以把赤字扩大至8000以内。建立至少5艘风帆战舰若干护卫舰组成的主力舰队，并且要扩大风帆战舰的数量。要在旧世界把老太太打垮，那至少需要15艘风帆战舰。

没错我的格格!为了你我一定打垮带大洋帽的老太太!

岛屿防御

请注意在开战前要在每个岛屿建立炮台，其实开战后再建也不要紧。不用多每个海滩两炮台，一个机枪，一个大炮。农业岛的渔港集中区，一岛的砂场集中区也要有炮台防御。防止老太太偷袭你的生产建筑。

战争期

如果战争不可避免的话，旧世界是优先打击目标。首先打击老太太的巡逻舰队，把制海权稳稳的拿住，以5艘风帆战舰为一舰队多路出击，打垮她的运输和巡逻线。之后集中10艘风帆战舰以地图中心位置的岛屿为抢夺核心，逐个抢夺她的岛屿。通常这时候她有三座大岛，由小至大的抢，我的建议是征服她的岛。此时要注意自己的影响力，别占岛占上了瘾把影响力搞成了负数，那就麻烦了。

负了也不要紧，拆码头，优先拆小岛的码头。老太太有油田的大岛一定要拿到，我不建议要她主岛的股份，除了她会买回去以外，她的主岛一恢复那就会回头来打劫我们的运输线，被频繁的骚扰会打乱我们的发展思路和注意力。比如我们刚刚想好在那个岛要新开点新产业或者在哪里要扩大点城市规模，这时候突然一句提示：你的船正在被攻击。你是看还是不看，点开一看一个小炮艇追着你的运输船打，或者一支舰队在打劫你的运输线。你就得调动舰队回来跟她打，打了一圈你原来要干点啥正事来着?忘了吧。

所以征服岛屿，一劳永逸的让老太太的活动区远离我们的运输线。既方便我们的战舰在运输线外围防守，又可以让老太太永世不得翻身，绝不能让她来挑战我们的海洋霸权。

清理了旧世界后，开始探险新世界。当然也可以在清理旧世界的同时探险新世界，但要注意沙盒模式中探险的船以及伊萨贝尔送你的船要第一时间撤回到旧世界来，因为新世界中有老太太的舰队在巡逻，我们那两条船就是待宰羔羊。把主力舰队派去新世界，这次不要手软，把老太太的岛全占了，一个都不给她留。绝对不能留给她任何岛。让她彻底没有油没有新世界的一切资源。让她彻底的不能发展。

新世界资源一点都不能给!