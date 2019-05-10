漫漫长夜怎么睡觉回血 漫漫长夜睡觉快速回血攻略

2019-05-10 16:04:42 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

漫漫长夜是一款充满思考的第一人称生存模拟游戏，漫漫长夜中玩家在生存的过程中，会一直受伤所以生命值不会一直全满，而睡觉是回血的主要方法，下面小编来分享的睡觉回血方法。

睡觉回血方法

入侵的标准回血是 10 小时 30% 左右，有的效果好一点，能达到 32%。

有一些很逆天，众所周知，捕兽者之家的床，10 小时回血在 38%~42%，相当于办公室的床睡 10 小时之前加喝一杯花茶。。。

但是我要告诉你的是，工作室的床看似平淡无奇，但是效果和捕兽者之家的床回血效果一样。

至于其它什么 +7+8 度的大床，效果也一般。

最后，睡袋睡觉回血效果最差。

睡觉是有条件的，睡觉是可能睡出人命的。有寒夜长眠，一睡不起经历的一定不止我一个。

每次睡觉前，都一定要检查以下三个指标：

以上就是漫漫长夜睡觉回血方法介绍，希望以上介绍能帮助玩家了解游戏中的怎么通过睡觉快速回血。