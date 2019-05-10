狄仁杰之锦蔷薇上架时间 狄仁杰之锦蔷薇售价多少钱

2019-05-10 16:01:12 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

《狄仁杰之锦蔷薇》这个名字乍一听，是不是很多小伙伴以为这个游戏是中国发行的呢?其实不然，这是一款由加拿大工作室Nupixo Games制作的冒险解谜游戏。那么这个游戏在steam上售价是多少钱呢?下面，就和小编一起来看一下吧!

这款游戏已经于5月2号正式上架steam,售价为32元。

对这类题材感兴趣的小伙伴不妨下载一试，说不定会有意想不到的收获哦!