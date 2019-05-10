大将军罗马战争获胜技巧有哪些 兵种克制与排兵布阵技巧分享

2019-05-10 16:00:43 来源：91单机游戏 编辑：zw

在大将军罗马游戏中玩家如果想吞并本势力以外的土地，战争是无法避免的，本作中兵种众多，排兵布阵也颇有讲究，很多小伙伴都在问怎么才能出奇制胜，小编这就带来《大将军罗马》兵种克制与排兵布阵研究，给大家做个参考。

战术系统就是纯猜拳太蠢了就不说了。我们来说说兵种克制和第一列第二列排阵。

先来说说弓箭手的作用。没错，就是拉宽阵线。弓箭手在正面对抗重步的时候可以把重步打半残。于是会出现很有意思的情况，那就是大量弓箭少量重步少量轻骑的部队，可以通过合理排阵血虐同补给同科技的重步重骑搭配。

我们都知道，AI一般不会把重骑放第一列，除了波斯组，所以一只重步重骑的部队基本就是重步中间重骑两翼。然后调整一下侧翼宽度，就可以做到弓箭对重步，重步对重骑，轻骑靠3机动侧翼输出。

于是结果就是对面重骑先崩溃，然后我方弓箭阵列面对重步的几队崩溃，然后我方基本完好重步和少量弓箭对对面半残重步，轻骑侧翼输出，对面就可以打出GG了。

还有就是机动这个属性也非常有意思。在尝试把弓箭机动改3，重步机动改0，轻步机动改2，其他数据不变情况下，我的2队弓箭8队重步2队重骑2队轻骑2队弓骑的混编部队，面对11队弓箭6队重步3队轻步的同科技水平同将领水平敌军时候，居然打输了。而且不是输了这一次，而是连输了2把。

观察以后发现，对面弓箭抗住了我的重步，重步对上了我的骑兵部队，2机动的轻步侧翼包夹我骑兵部队(轻步兵打骑兵系数是0.9基本不吃亏)，于是我骑兵部队先被打残了，打到最后变成敌人重步正面对抗我的重步，轻步侧面包夹我。

第一列就是你阵线最中间的兵种，侧翼就是阵线最外边的兵种，第二列就是战场外边你阵线没满宽度就加到侧翼外边的兵种，然后第一列的侧翼之间的兵种按价值由高到低从内往外排列。

两张图给你们看看合理配兵的威力：

同科技水平(把P社的科技增长20年和增加科技超强惩罚自己改上去了，大家科技都被压制在7级左右);

将领军事能力一样，战术大家都是方阵相互无克制，平原地形无跨河等地形惩罚。影响胜负关系的主要就是色子和兵力还有配兵了，色子关注了一下基本还算平衡。

敌人弓箭重步轻骑重骑轻步乱七八糟打混编部队一波和我打了场平原决战，我第一列轻骑第二列弓骑侧翼重骑，侧翼规模选了最小的2，这样我部队从里往外就是轻骑重步弓骑重骑排列，正好克对面排兵。

侧翼规模这个很有意思，能决定你第二列的分布。侧翼规模如果选最大的10，第一第二列如果加起来多于30减20，那么多的第一列第二列会填充到侧翼部队的外边去。也就是可以做到把重步分成两波在中间抗线和在最两边打对面重骑。