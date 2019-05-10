全境封锁2功勋怎么解锁 全境封锁2服务类殊荣功勋解锁方法

2019-05-10 16:00:13 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

全境封锁2游戏大家都玩了吗？很多玩家都在问全境封锁2功勋怎么解锁？小编为大家带来了全境封锁2服务类殊荣功勋解锁方法，一起来看看吧。

杰出服务殊荣功勋

上线打个主线任务，难度不限，打完后回安全屋挂机，1-1.5小时查看进度涨了没有，涨了就注销角色换另一个角色上线重复。

有些玩家进度不涨的问题，我估计是时常功勋进度有CD时间，从你注销角色开始算24小时(也可能是12小时)后在登录去做估计就可以涨进度了。

加速完成当月天数，可以在线一小时，涨进度后就注销换角色，重复操作。

100天功勋

4个角色，小号不需要练满级，只要占领一个据点就行，上线后等待2分钟左右在去据点捐赠20点资源，捐完后回安全屋挂机~

挂的时常建议1-1.5小时，挂到一小时后插件进度有没有涨，没涨的，但是你又挂超过1小时的就不用管他了，注销换角色重复以上操作吧，我这段时间看了下，这类时常功勋是有CD时间的(也可能不是)要么就是凌晨0点刷新时间，要么就是你注销角色开始CD时间。不涨进度的就不用挂了，怎么挂都不会涨时常，除非CD时间到。

4个角色，每个角色1进度。一个月不到可以做完。

服务类功勋需要时常的都可以这么做。