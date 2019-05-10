纪元1800新世界怎么开发？发展思路是什么？

2019-05-10 15:59:32 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

纪元1800新世界是后期很重要的玩法，玩家要如何经营发展呢，91单机小编给大家带来纪元1800新世界开发思路。

《纪元1800》新世界开发思路分享

在战役或沙盒模式中我们有两个选择要么和平的进入新世界，要么跟主要敌人老夫人打完了去新世界。

无论怎样选择如果你还没有建立16座玻璃窗工厂，那就只能手动卖船来挣钱，这时我不建议去新世界。因为要频繁的两个世界切换。

请注意去新世界的前提是建立每船50吨玻璃船的稳定挣钱航线。考虑到此时你可能在跟老太太开战，那么稳妥点用护卫舰运玻璃窗。

首先我们规划一下新世界的开发计划，注意新世界有以下重要的物资。

计日工生产：

棉布：旧世界毛皮大衣需要

甘蔗：朗姆酒，巧克力原料

橡胶：旧世界自行车及终极工业品汽车需要

珍珠：珠宝需要

咖啡园：咖啡饮料的原料

可可园：巧克力的原料

劳工生产：

黄金矿石:手表，珠宝需要

烟草:雪茄烟需要

咖啡烘培厂：劳工，工匠及投资人必需品

蔗糖：以甘蔗为原料

巧克力工厂：工程师投资人需要

简单看一下列表我们发现新世界的关键生产都是计日工和劳工共同完成的。加上新世界岛屿小又有大量的河流，资源分散，作为新世界首岛的关键资源就是“玉米”你要想生产相关的资源就得开启劳工阶级，牛肉玉米饼就是必需品。

新世界一岛资源参照战役模式“那座岛”

在新世界我们要解决的其实是旧世界的问题，旧世界的工匠需要新世界的棉布来生产毛皮大衣喝朗姆酒，旧世界的工程师投资人需要喝咖啡，吃巧克力。手表，珠宝需要黄金珍珠，自行车小汽车需要橡胶做轮胎。好像有点乱是不是?不!一点不乱。我们的思维不能乱。

一切按照需求来，需求什么解决什么就不乱了。

投产的大致顺序是：朗姆酒，棉布(对应毛皮大衣)，咖啡(工程师必需品)，金矿(手表)，橡胶(自行车)珍珠(珠宝)，烟草(雪茄烟)

最关键的理念是：新世界就是原料供给地，新世界的死活不用管。所谓的“不用管”就是不要理睬劳工的奢侈品需求，如啤酒缝纫机。劳工干活就行了，喝什么啤酒用什么缝纫机!

刚刚已经说过了新世界资源分散，加之新世界与旧世界运输线长，为了平抑运输线过长带来的供应间断问题，那么就需要整船整船的运输物资，也就是至少小商船一次就运走100吨物资，而且要稳定。

这就需要我们在新世界建设一座物资转运岛，第一座岛“那座岛”就很合适。如果是沙盒模式那你碰见的第一座岛就适合做这个转运中心，因为它离旧世界跳转口最近。

朗姆酒的供应如果跟不上那就在旧世界阿三妹子哪里买。

计划好了就开工，以下过程是伴随着旧世界发展逐步实现的。或者也可以集中投产，提前运输物资。看你喜欢了。

1.第一个有甘蔗的岛，全力生产朗姆酒，然后集中到转运中心，整船运往旧世界。

2.第一个有棉花种植能力的岛，全力生产棉布，然后集中到转运中心，整船运往旧世界。

3.转运中心建咖啡烘培厂，所有可以种植咖啡豆的岛都建种植园然后集中到转运中心集中生产咖啡。

4.旧世界发展到工程师阶段，能建“运输码头”共享劳动力后。

所有的岛建金矿，珍珠岛建珍珠养殖。橡胶岛 建橡胶园。烟草岛建烟草种植园。

原则就一点：新世界是原料供应地。只供应原料不享受。