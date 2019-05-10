抖音秋名山车神是个什么梗？抖音秋名山车神含义介绍

2019-05-10 15:59:18 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近很多网友都在问抖音秋名山车神是什么梗?来自哪里?相信不少小伙伴都不知道吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

抖音秋名山车神是个什么梗?

“秋名山车神”原指日本赛车题材的青年漫画《头文字D》中的主角藤原拓海，“车神”意指着他的车技高超，而又因为他是在秋名山开车的，所以才有了“秋名山车神”这一称号的存在，只不过现如今多指的是“老司机”。

《头文字D》介绍：

《头文字D》是由刘伟强和麦兆辉联合导演，周杰伦，铃木杏，陈冠希，黄秋生，余文乐，陈小春等主演的一部动作片。该片是周杰伦首部主演的电影，于2005年6月19日全国上映。影片讲述拓海代替父亲每天运送豆腐而无意中成长为一个“飘移”高手并打败了中里毅、须藤京一等赛车高手。而这时，拓海的恋爱出现了危机。最终拓海决定加入赛车队，开始一个真正赛车手的生活。

老司机是什么意思：

意为行业老手，对各种规则、内容以及技术、玩法经验老道的人，带有褒义。可以理解成对行业规则“轻车熟路”。拥有丰富资源的人也被称为老司机。央视片面的解释为指经常围观涉黄直播的群众。其根本来源于云南一首民歌《老司机带带我》。

所以只有真正的老司机才能算得上是秋名山车神吧!车技了得，是我们可望不可即的高度。