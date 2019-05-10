CF5月勇往直前活动规则及奖励介绍 CF5月勇往直前活动地址分享

2019-05-10 15:58:59 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

CF5月勇往直前活动已经出炉了，相信各位很早就期待这个，毕竟只在春节期间出过，那么5月勇往直前活动地址在哪里?下面小编给大家带来CF5月勇往直前活动地址介绍。

CF5月勇往直前活动地址介绍

活动时间：5月13日-5月27日

活动奖池

活动规则：

1. 10Q币购买复活币1个可获得1个钥匙，100Q币购买复活币10个可获得11个钥匙;拥有代金券的玩家，可以使用代金券抵扣购买复活币并赠送钥匙，一次最多抵扣9个代金券，一旦代金券使用后无法退还

(下单后未支付，订单被系统取消之后或手动取消之后会返还抵扣的代金券);

2. 抽奖可以抽1次，也可以进行10连抽;

3. 抽奖获得的道具存放在【暂存箱】中，可以直接发放到仓库，部分道具可以分解为钥匙;

4. 超过活动期限的钥匙将作废，但是活动使用的代金券不会作废，可以用于后续的其他活动;

5. 抽奖的奖池中，部分道具有每日限量，每日限量的道具将在每日00:00进行重置;CAT-刀锋(永久)每日限量1000;

6. 穿越火线道具概率公示

7. 本活动与苹果公司无关;

活动地址：点击进入