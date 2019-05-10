opporeno和三星S10+怎么选 配置性能对比介绍

很多小伙伴都知道oppo reno是一部oppo的最新机型，很多小伙伴购买手机之前肯定会对多个手机进行比较，很多小伙伴都想到了三星S10+性能好像差不多，便想知道这两部手机哪部性价比高，下面小编为大家带来opporeno和三星S10+的区别对比介绍，一起来看看吧。
opporeno和三星S10+哪部性价比高
外观方面
正面部分，三星S10+采用了则是在屏幕右上方开孔的挖孔曲面全面屏，全新的Dynamic AMOLED+，2K的分辨率让S10+在屏幕的通透度和色彩方面表现非常出色，而reno因为侧旋升降式的结构，最大限度地提升屏占比，但屏幕观感方面略逊于三星S10+。
背面部分，reno和S10+都采用了居中的设计语言，reno更是将背部所有视觉元素严格沿中轴对称，保持了极强的秩序感，并且做到了不突出，而且reno背部亮面玻璃和磨砂玻璃结合的质感也非常高级，缺点是因为加上了升降结构，reno牺牲了机身厚度和重量，这一点也颇为消费者所诟病。
拍照方面
从参数上看，reno前置1600万升降镜头，后置通过4800万主摄+1300万超长焦+800万超广角的三颗摄像头组合为影像提供了更多可能。三星S10+前置1800万主摄+800万景深镜头，后置1200万主摄+1200万长焦+1600万超广角镜头。两者之间的区别还是非常明显的，但参数并不能说明什么，实际样张才更能体现手机的拍照性能。
前置自拍方面， reno独家配置的AI美颜技术加持进一步体现出了拍照优势，可以让人像看上去更加真实自然，从色彩的调和到肤色还原以及细节的刻画都非常到位，更好的流露出一种真实自然的美感。对于喜欢拍照的购机者而言，reno获得青睐的可能性更高。
后置方面，在日间光线充足的场景，基于全自动模式拍摄(开启AI功能、HDR自动)，无论是解析力、色彩表现，对焦速度还是成像速度两者的差距都微乎其微，更多的是发色倾向的差别，reno颜色有点偏绿，S10+更接近真实一点。
逆光场景，在对眩光的控制上，S10+**的较为出色，但论影像的清晰度，reno的细节更优，这主要得益于renoAI场景识别及高像素的加持。
在超广角镜头的成像表现上，单从参数上就可以看出S10+的视野更广，视觉冲击力更强。
在变焦镜头的成像表现上，在常见的5倍以下的场景里，两者的表现非常接近，细节几乎都得到了很好的保留。但10倍以上的场景reno的优势就体现出来了，毕竟潜望式的镜头结构让reno的变焦能力最高可支持60倍的数码变焦，而S10+最高只支持到10倍的数码变焦。
夜景部分，两款手机在夜景模式的加持下，均有强大表现，但reno高像素带来的细节表现更好，画面亮度更高，色彩表现更好。而S10+对光源的眩光控制、高光部分的**以及暗部噪点的控制更好一些，更兼顾画面整体层次感的体现。
需要特别指出的三星S10+支持4K录制的手机，并且在视频防抖方面尤为出色，并且后置支持HDR10+视频的录制，这是reno所不具备的。
性能方面
三星S10+和reno都采用的是高通骁龙855处理器和铜管散热系统，但reno针对游戏场景开发的Gameboost 2.0技术，进一步保证了游戏时的流畅体验，而且reno还支持游戏线性马达4D震感，更能获得沉浸式的游戏体验快感。
充电续航方面，两者电池都超过了4000毫安，基本能满足用户的使用需求。reno搭载vooc 3.0闪充技术，一个多小时就可充满电，而S10+充电方面速度较慢，最高只支持15W的有线充电，但支持无线充电及反向充电，这是reno不具备的。
解锁方面
oppo reno采用的是光感屏幕指纹解锁，三星S10+采用超声波屏下指纹识别技术，我们通过实际体验对比发现，无论是日常解锁、熄屏解锁还是湿手解锁等场景下， reno的指纹识别模块更容易找到，进入桌面的速度更快，解锁的成功率更高。
价格方面
oppo reno6GB+128GB售价3999元，6GB+256G售价4499元，8GB+256GB售价4799元。三星S10+8GB+128GB售价7300元，8GB+512GB售价9000元，12GB+1TB售价12000元。Reno的价格优势还是非常明显的。
对比总结
单从硬件对比来看，oppo reno和三星S10+互有胜负。但如果从性价比上看，无论是颜值、性能还是体验上看，oppo reno都是一款非常值得入手的旗舰机型。
上述便是opporeno和三星S10+的性能参数对比了，大家可以参考下。
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