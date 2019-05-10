纪元1800中后期航线怎么设置？中后期航线设置技巧一览

2019-05-10 15:57:22 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

纪元1800中后期航线怎么设置？《纪元1800》中，当游戏推进到中后期时，贸易航线将会变得比较复杂，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

关于中后期航线的新的一点心得，核心思想是：一条航线解决一个世界的一个阶层的问题。一条航线建议只用一种船型，一条航线只做单向运输。

需要说明的是一条航线，多条船。

一条航线跑遍所有有需求的岛屿，在生产岛装货后，在所有的消费岛卸货。

这样做的原因有二，一是航线会变得简单明了，第二在追求极致效率的情况下，商品都是集中生产，包括烈酒这样的初级需求。一条航线带上所有同一阶层的需求依次卸货。

一条航线解决一个阶级的需求，在岛多的情况下，有难度，你需要庞大的船队，因为航线很长，周期太长，大量的货都在船上，需要过量生产。