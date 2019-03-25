只狼影逝二度苇名七本枪怎么打 苇名七本枪打法技巧攻略

2019-03-25 14:53:54 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

只狼影逝二度是一款动作冒险游戏，很多玩家都在问苇名七本枪怎么打？小编为大家带来了苇名七本枪打法技巧攻略，一起来看看吧。

《只狼：影逝二度》苇名七本枪打法技巧分享



第一步就不用多说了，走地图左侧小道先偷他一条命。条件是要学这个技能，勾绳攻击。

在红圈处偷掉一条命后把七本枪往右侧拉。

把七本枪拉到大约在五角星的位置。

差不多了之后你跳到对面。

就是这个样子。

具体操作：LT键瞄准绿点拉过去接两下平a立马跳回来，等七本枪释放完技能重复上述操作。血条越长容错率越高。

慢慢的你就把他耗死了，难度相对较低。