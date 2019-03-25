只狼怎么打苇名七本枪山内式部利胜 内式部利胜最佳打法方案一览

2019-03-25 14:53:45 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都不知道只狼苇名七本枪山内式部利胜怎么打?不少玩家都知道苇名七本枪山内式部利胜是通往仙峰寺阶梯上的BOSS，苇名七本枪山内式部利胜不仅血厚，而且长枪横扫范围很广，专治闪避流，导致很多玩家不好打。那么，苇名七本枪山内式部利胜怎么打呢？下面小编分享了只狼影逝二度苇名七本枪山内式部利胜打法攻略，一起来看看吧。

只狼影逝二度苇名七本枪山内式部利胜打法攻略

位置：苇名城 贮水城区

进入苇名城后，沿着左边的路走，打开大门然后跳下去，贮水城区的鬼佛像附近有两个锤子兵。阶梯向上通往仙峰寺，BOSS就在那里。

打法思路：

这个BOSS不能再用之前“闪避、闪避、攻击”的套路来打了。他的长枪横扫范围很广，专治闪避流;而且他的血量也很多。快速击败他的最好方法是击溃他的防守，疯狂拼刀就完事了。

首先通过暗杀除掉他一管血。从鬼佛像处向左跳过大树，落到一名步兵和一名鼓手兵之间。快速杀死鼓手，防止他发出警报。然后沿着序章中的相同路径穿过山洞到达仙峰寺。注意不要被任何敌人看到，否则他们会一直追着你。经过悬崖边到达寺庙后，直接来个背刺。

强烈推荐“鞭炮”义手忍具(在苇名城邑城门道附近的商人处购买)和技能“一文字斩·二连”(拜年剑法)。多进行完美格挡，BOSS发动“危”字攻击时，向前闪避看破，踩他的枪。他用长枪横扫时，赶紧近身跳踩他的头，这可以增加他的架势值。

当他的架势条剩下30%的时候，用鞭炮忍具把他打出硬直，立即一文字斩·二连伺候。这个技能可以增加敌人大量架势值。大概循环这个步骤8次，直到打崩BOSS的架势。记住，不要想着磨血磨死他，因为他太肉了，还是破他的防比较靠谱。

奖励：

佛珠。

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以上就是小编为大家带来的只狼影逝二度苇名七本枪山内式部利胜打法攻略，希望对各位玩家有所帮助。