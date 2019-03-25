刀塔自走棋4野兽3战士3术士2亡灵阵容介绍 自走棋4野兽3战士3术士2亡灵阵容推荐

2019-03-25 14:53:45 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

自走棋4野兽3战士3术士2亡灵阵容推荐分享，4野兽3战士3术士2亡灵是一种比较冷门的阵容，相信大家对于最近的奶德和赌狗都十分痛恨了，下面小编给大家带来刀塔自走棋4野兽3战士3术士2亡灵阵容介绍。

4野兽3战士3术士2亡灵阵容分享

可以看到我不是随便玩了一局这个阵容就无脑吹的，我是从主教一路打到堡垒，这个阵容的优点有很多：

1. 起手开局灵活，起手可以拿海民凑3战士过度，如果后面来的战士牌很多的话可以转6战，如果来的法师多可以转3法，如果来猎人多可以转3战3猎，总之就是灵活，不会被卡死，转型也容易。

2. 需要的卡牌造价比较便宜且不容易被卡，而且每个卡只要2星就可以满足需求，小黑海民可以追3，其他2星即可。

3. 整体阵容集合了肉度/回复/输出于一体，唯一的致命缺点就是怕法师，容易被成型的法师融化(尤其是跟你对位的法师)。跟奶德打55开(上香)。

4. 提高整局游戏的速度，上可断天胡一哥连胜，下可血入连败哥(压低血线逼迫他提前启动，搞蹦他经济)，中可赢中产阶级。

5. 重点(敲黑板)：不管连胜还是连败，13回合最好话15块上7人口，毕竟现在游戏节奏整体都提速了，大家都升7刷4费关键牌了，你如果还贪利息，等你攒钱够了再去搜的话4费卡的牌库会薄很多(前两个升7的人搜到4费卡的几率很高，后面的人搜到的几率就低了)