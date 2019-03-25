只狼影逝二度水生之凛怎么打？攻击技能躲避技巧是什么

2019-03-25 14:51:44 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

只狼影逝二度水生之凛是游戏在后期遭遇的BOSS，难度自然不低，玩家装备技能齐全后挑战依然困难，91单机小编给大家带来只狼影逝二度水生之凛打法。

水生之凛技能分析及应对方法分享

【打倒水生之凛的方法弱点】

在苇名之底弹奏三味线的女性，与其柔弱的外表不同，是一位强大的敌人。

破绽极少，通过格挡等动作来削弱躯干就显得十分重要了。

危险攻击几乎都是朝着下盘去的，所以可以跳起闪避。此外，这时也是反击的绝好机会。

在凛露出破绽之前只能专心防御、格挡和闪避，找到反击机会之后冷静地出手即可。

【水生之凛的攻击方式和应对方法】

五连横扫(危险攻击)：身体漂移，使用速度极快的五次横扫攻击。属于乱舞系的极速连续技，把握节奏即可轻松格挡。在五次连续的下段危险攻击后，凛会有段时间的硬直，这时就是反击的机会了。

空中斩→横扫：浮空自上而下的劈斩，着地的同时使用横扫攻击。在凛的攻击中算是比较容易掌握的一种，灵活运用格挡并削弱躯干即可。

快速接近的二段横扫：远程消失突然接近，并使用二次横扫的动作。横扫的速度非常快，几乎很难格挡，建议防御。

后退并快速接近横扫：浮空时后退落下，并突然接近的横扫攻击。攻击的模式简单易懂，可以使用格挡。

上挑：自下而上的斩击，攻击后的硬直时间较长，适合反击。

高速斩：几乎没有什么动作的攻击，就算看到也没有特别好的对策。很难闪避的麻烦动作，只能随时准备按防御键了。

下段横扫(危险攻击)：旋转后瞄准下盘攻击，可以通过后撤或跳跃来闪避，跳跃闪避时也是反击的机会。

空中斩→下段横扫(危险攻击)：浮空自上而下的劈斩，着地的同时使用无法防御的横扫攻击。横扫的动作非常快，当凛浮空时尽量后撤保持距离会比较容易闪避。

四段横扫→下段横扫(危险攻击)：缓慢移动身体，之后快速使用四次连斩，并接下段斩。第五次的下段横扫之后会有一定的硬直时间，把握时机进行反击吧。如果不格挡的话可能会被快速削弱躯干，觉得危险时最好快速保持距离。