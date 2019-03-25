只狼三猿任务第四只猴子抓取方法是什么 第四只猴子抓取技巧分享

2019-03-25 14:50:31 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都在玩只狼游戏，很多小伙伴都知道在只狼游戏三猿任务中在抓完了闻猴、观猴、言猴后，仙峰寺幻境见闻言三猿任务并没有完成(四天王有五个是常识)，前三幅画中的猴子我们已经击杀了，但还剩下第四幅空白的画，这就是我们最后一只猴子——隐身猴。那么，第四只猴子怎么抓取呢？下面我们就为大家分享只狼三猿任务第四只猴子怎么抓的相关攻略。

幻廊的抓猴子谜题有很强的误导性，其实只要仔细琢磨就很容易发现当中的玄机。

只有三只猴子，却有四幅画，最后一幅画是空白的，而玩家在抓其他猴子的时候可以看到有莫名其妙的脚印，其实这就是第四只猴子——隐身猴。

仔细看脚印跟踪它，如果脚印断了，这时候别急，并不是跟丢了，而是隐身猴就站在那里，这时候果断挥刀带走它。

隐身猴有时会跟在玩家身后，我们听到声音可以试着挥刀试一下。以上就是只狼隐身猴的打法介绍。