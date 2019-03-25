刀塔自走棋骑士流怎么玩 骑士职业选择及运用全攻略

2019-03-25 14:47:46 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

刀塔自走棋的骑士职业很多玩家都在玩，那么刀塔自走棋骑士流怎么玩？小编为大家带来了骑士职业选择及运用全攻略，一起来看看吧。

骑士职业选择及运用全解



骑士是正义的典范

匡扶弱小，伸张正义，消灭来自世界最黑暗角落的邪恶力量。这些神圣的战士们身着板甲，以对抗最强大的敌人。

很多人不理解骑士30%时间与减伤护盾是什么意思，这里我来解释一下!骑士护盾的时间机制：骑士每三秒进行一次判断，x%的概率触发一个30护甲75魔抗的护盾，持续三秒。由于触发概率是乘法叠加，因此2、4、6骑士的触发概率分别是25%、51%、73%。这么看来四骑士的性价比其实比想象中要高。护盾减伤是指加甲加魔抗，三个护盾分开触发，可以叠加，三个护盾同时触发的时候，只有凋零打的动，而护甲与减伤的关系我以后会论述。

上图是骑士职业每个棋子的选择率

那我们就来谈谈骑士每个棋子的选择:

先从低费说起【蝙蝠骑士】

公认的骑士里的弟弟，都说蝙蝠不配升三，但我是这么理解的，既然这个棋是必要的，那么三星肯定比二星好，价格便宜有就拿着，确实技能太烂，虽然CD只有三秒，能减移速和转身速度，据说还影响了敌方棋子交换攻击对象时的切换速度?反正实际伤害太低(而且太丑)，所以一直不被大家喜欢。因为是巨魔种族，所以选择率也不至于太低。

【月之骑士】

月骑怎么说呢，就我个人来说是非常喜欢的，骑士选择率最高棋子，她的AOE能弥补很多阵容，但还是有很多人把她当做充电宝看待，其实前期也没有充电宝这个说法，相信很多人前期都被疯脸露娜弹弹弹，在这个精灵烂分的时代，有着精灵属性的月骑真的吃香，很多人玩6战后排都喜欢挂了个月骑，适应版本的棋子即使在总榜上也能排到第二:

【混沌骑士】

简称CK，跟露娜并称爹妈组合，前期输出核心，刷出来就拿，恶魔属性伤害还高，技能眩晕加随机伤害，三星爹妈怕是谜团也挡不住，15费SSR浴火骑士的传说也引发无数人的向往，三星的混沌也是后期翻盘点的存在(特别有把狂战斧)，甚至可以在阵容里担任第二输出位。那么到底有没有浴火呢?我这里给大家看一张图

即：当人口达到七级之后，有1/100000000(一亿分之一)的概率抽到ssr棋子

【死亡骑士】

简称DK，亡灵挂件，技能是原版的无光盾(死亡缠绕)，吸伤害加范围爆炸，加上骑士BUFF可以说是契合度很高了，比你想象中的能扛，只是技能寄予英雄是随机的，3费稍稍有点贵，前期小黑加DK的亡灵BUFF作用真的不能小瞧，骑士选取率仅次于露娜，据说自走棋亚巴顿刚出来的时候是2费棋，性价比还是主要体现在亡灵属性上，而且颜值高，3星DK一头长发，反正帅就完事儿了。

【全能骑士】

奶骑怎么说呢，我没想到他的选取率是最低的，一直以来我都觉得他技能要比亚巴顿稳定一些，能奶能输出，我想原因有两点，一个是他过于牵强的人类属性，还有就是性价比不高，在同样的三费棋里运用价值太狭窄，但我觉得很多人低估了奶骑，就是奶骑打残局真的很强!我觉得奶骑至少能在残局优质卡里排进前三，有时候真的给龙骑一口血奶，局势立马不一样了，所以这张卡真不能光看数据。

【龙骑士】

龙骑士，百万龙骑，死也抽不到骑士，六骑三龙的输出核心了，精灵三龙也会拿出来，一星绿龙，二星红龙，三星蓝龙(我至今只合出来过一次)，这里值得一说的是龙骑的摆放位置，很多人喜欢把龙骑摆到底角，因为是输出核心嘛，总要放在最安全的地方，其实这样的想法是错误的，由于二星龙骑是AOE溅射伤害又是主要输出，当对面有刺客跳你时，你的龙会转头输出刺客，不但浪费了AOE输出空间，又浪费了第一输出时间，特别是对面TA跳你时，当你把TA打死可能队友都死完了，所以这里我建议把龙骑放在第一排最里面或者三角形站桩的第二个，最里面的位子就留给月骑把，有骑士BUFF的纯在是不会那么容易死掉的。

★〖『阵容与应用』〗★

①三龙六骑，我一共玩了50把六骑三龙，能不能吃鸡就看你的成型速度，八人口成型的阵容不止是看龙成型的速度，挂件质量也很重要，一个三星毒龙能开局废一个人，三星精灵龙装备好能400+dps.

②巨魔4骑，相信你们都看过很多帖子说没有战将不要拿挂件，这句话并不适用于任何情况，单体二星的巫医控制很足，三星小Y能直接废了一个人，任何棋都是有用的，有的人舍弃奶骑，有的人舍弃月骑，其实阵容是死的人是活的，来谁就用谁。

延伸:巨魔4骑2亡灵3术士or萨尔变青蛙or巨魔六骑

③骑士+四亡灵，远古版本不说了

④骑士猎(四骑三猎双亡，只用于中期过度不说了

⑤民间传说，恶魔骑(4骑士+敌法+TB+doom)龙骑怎么都不来doom到是来了很多个，而且你dk都要三星了，别犹豫走恶魔骑吧骚年

⑥法骑，靠冰女变身的龙骑，只听说没玩过，据说可以凑出6人类终极沉默。毁天灭地。

⑦四骑双龙汇

⑧(自创)精灵骑，(4个骑士+4个德鲁伊)能凑出双野兽和三精灵，来龙有两个选择可以卖德鲁伊，可以不卖(不卖就升九人口走精灵龙骑)舍弃小鹿或者先知，不亏经济，很灵活，改天我会详细讲，这个套路是那种从头强到尾，碾压三龙六骑。

今天玩这个套路，本来能吃鸡，没卡到谜团被翻盘，可惜。如果你前期没来龙，没来战将，来了个熊，不要犹豫，学我这套!

骑士总结起来就一句话，不开盾谁也打不过，开盾谁也打不过。