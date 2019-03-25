只狼破戒僧打法技巧是什么样子的 源之宫守门人打法心得分享

2019-03-25 14:47:12 来源：91单机游戏 编辑：zw

不少玩家都喜欢玩只狼游戏，很多小伙伴都知道在只狼游戏中破戒僧是只狼中一个强劲的BOSS，在发售前的演示中我们就看过这个BOSS了，作为守门人，也是我们必须面对的存在。很多小伙伴都不知道只狼破戒僧怎么打，那么，打法技巧是什么样子的呢？下面我们就为大家带来只狼破戒僧打法攻略，有兴趣的小伙伴们来看看吧!

【破解僧(源之宫)的打败方法、弱点】

在开场时空中格挡落地时的冲击波，能够得到攻击的时机。

用普通防御会增加很多躯干槽，“格挡”的成功率非常重要。看清动作进行格挡吧。

会使用下段攻击和突刺。看到危险攻击的准备动作就跳起或者见切，根据情况应对。

如果有消除恐惧，第三条槽战斗时会相对有利。

【破解僧(源之宫)的攻击模式和应对方法】

竖挥→挥斩→压制→上挥

破解僧的基础连击。压制部分时机很难，这时很容易增加躯干槽。上挥时格挡失败会增加很多躯干槽。

中途感觉躯干槽危险的话尽快远离恢复。

跳斩

跳起的斩击。就算离开一段距离还会攻击，拉开距离想要恢复时被击中很危险。

使用伤药葫芦等道具时尽量远离。

压低身体后挥斩→突刺(危险攻击)

压低身体使用挥斩之后，使用危险攻击的突刺。可以见切。不是下段的挥斩能够防御、格挡。

如果见切很难就向右垫步，也是个攻击时机。

后跳同时二连斩

后跳同时二连斩。第二次如果没有追太紧就不会被击中，第一发的准备到打出很快，看到他架起薙刀立刻按防御键吧。

右挥→上挥→下段挥斩【危险攻击】

迅速连到下段攻击的危险攻击模式。跳起躲过下段攻击就是攻击的时机。

如果回避很难就后跳空中格挡后重整状态吧。

挥斩→跳斩

慢慢走过来挥斩，跳起斩击。在中距离下容易使出的动作。动作很慢，看好后格挡吧。

【第二条槽】

基本行动模式没有变化，增加了新的影分身攻击。

影分身攻击

消失一次后，使用影子状态进行三次连击。重复三次后，再次在桥中央出现。

贴着门等障碍物站位的话，攻击只会从一个方向来，冷静看清动作用防御和格挡吧。躯干槽危险的话就保持防御进行恢复。

【第三条槽】

头上出现虫子，动作更加迅速，再加上这个形态下恐惧槽增加后会追加吐息攻击，危险度更高。

回转五连击

进入第三条槽之后，起手一定会使用的动作。五次连续的回旋斩，注意躯干槽同时格挡，或者拉开距离。

回旋跳斩

回旋同时高跳起斩击。会发出怪声跳起非常震撼，但冷静格挡就不会有什么问题。

挥斩→下段斩→竖斩(危险攻击)

各个动作非常迅速，跳起回避也会被追击，非常危险的攻击模式。空中格挡困难的话，推荐后跳暂时远离。

吐息攻击【危险攻击】

伴随恐惧的吐息攻击，非常危险的攻击模式。恐惧槽高的话会受到即死的伤害，左右跳或者垫步回避后是攻击时机。

挥斩→上挥→吐息攻击【危险攻击】

攻击两次后进行吐息攻击的模式。格挡防御后，左右跳或者垫步回避后是攻击时机。

挥斩→下段斩→吐息攻击【危险攻击】

下段攻击→恐惧攻击两种危险攻击一起的危险连击。左右跳躲开后，躲开吐息后进行攻击吧。

以上就是只狼中破戒僧的攻击行动方式的介绍了。