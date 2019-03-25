只狼影逝二度傀儡术介绍 只狼影逝二度傀儡术获取方法

2019-03-25 14:45:18 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

只狼影逝二度一款动作角色扮演游戏，只狼影逝二度的傀儡术是通过白蛇神的必备神技，而且这个傀儡的用处很大，可以吸引很多的火力，那么这个傀儡术该怎么进行获取?小编整理了相关的资料和大家分享下吧!

傀儡术介绍：

可以将忍杀掉的人作为傀儡操控，作为傀儡之人暂时会为施术者活动，然而注定生命终将消散，消耗纸人即可发动。同时这个忍杀忍术在解锁“白蛇神”奖杯(忍杀白蛇神)时是必不可少的。

傀儡术获取方法：

首先你需要干掉苇名弦一郎，然后去仙峰寺正殿摇铃铛就能进入回廊。然后击败【屏风猿猴(观猴、闻猴、言猴)】之后即可解锁。这是【金刚山 仙峰寺】区域必须击杀的BOSS，跟随剧情往后推进肯定会遇到，不用担心会错过。

总结：这个傀儡术是需要击败四只隐藏的猿猴即可获取的，使用需要消耗2个纸人，具体方法如上!

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