只狼怨恨之鬼怎么打 只狼隐藏boss怨恨之鬼打法技巧攻略

2019-03-25 14:44:14 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

只狼影逝二度是一款动作冒险游戏，很多玩家都在问只狼怨恨之鬼怎么打？小编为大家带来了只狼隐藏boss怨恨之鬼打法技巧攻略，一起来看看吧。

《只狼：影逝二度》隐藏boss怨恨之火逃课打法攻略



首先这个boss背景就不介绍了，这个boss应该没有隐藏触发要求，主线到了就能打了

boss出现的时机和位置是：走守护九郎路线在源之宫打完桜龙拿到龙泪出来之后传送回皇子居室，苇名主城和城邑被攻陷所有传送点不可用

一路走回主城传送点遗冢往下跳有一个新搭的桥可以跑回城邑，一路一直走到自己刚进游戏没多久的点有个佛像进去传送就可以解锁新的传送点怨恨之火，boss就在那边

逃课打法是把忍具朱雀红莲伞做出来，半小时能刷5级加10000块钱左右，钱基本不缺，雷汞这个材料可以在那个剧情时间点在主城正门传送点往上走的楼梯上有一堆小兵在互相打架，非常好刷刷完一波大概会给一至两个雷汞掉率稳定。前置的忍具还有一个气长吹火筒需要的材料冒烟松脂在水生村某个路上的尽头一堆小怪守着的地方可以捡，具体哪个位置我也记不清需要的回去找找，其他都是常规材料在源之宫那边就能刷到。

朱雀红莲伞只消耗一张纸，利用率非常高在这个boss可以取代普通的格挡当做常规的格挡技能来用，boss的飞高落地，直线重劈，三连火球和各种恶心aoe技能都可以全部无伤挡掉，配合忍手技能释放斩可以反击打出高于平a三至四倍左右的伤害，一二阶段的危技能跳跃躲避即可，全程尽量贴着boss打，boss整体难度基本降低百分之80