只狼情报商人怎么找 藤冈位置详情解析

2019-03-25 14:44:09 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都喜欢玩只狼游戏，不少玩家都知道情报商人藤冈在游戏中经常会出手一些稀有的道具以及一些情报给我们，所以我们也会经常去寻找情报商人。那么，只狼情报商人位置在哪呢？下面我们就为大家带来只狼情报商人藤冈在哪的分享，有需要的玩家一起来看看吧!

首先前往苇名城-主城，往右手边墙壁钩上去。

往右边一点可以看到一条小巷子，会有一个NPC坐在那里。

对话后会要你杀光附近的武士(左边的要你命三千火枪队跟大将可以不用杀)，杀完后回去找他对话会给你"寄鹰狼烟的笔记"。

没多久后就发现他蹲在家裡摆摊了。

以上就是只狼中情报商人藤冈的位置介绍了，大家可以在需要情报商人的时候去这些地点试试。