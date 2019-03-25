只狼影逝二度孤影众太刀足怎么打？刺杀技巧是什么

2019-03-25 14:43:44 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

只狼影逝二度十分硬核的RPG，整体难度很高，尤其是一些BOSS，91单机小编给大家带来孤影众太刀足的打法技巧，一起来看看吧。

孤影众 太刀足

位置：苇名城 贮水城区

进入苇名城后，沿着左边的路走，打开大门然后跳下去，旁边就是鬼佛像。从鬼佛像处向左跳过两棵大树，跳到一名火枪手身后，转身，鼓手兵就在你前面。不要管鼓手兵，往他身后走(杀了他也行)，走到悬崖边上向右看，抓住钩点跳过去，前面有一个武士(非敌人)，他站在一个洞口旁，跳下洞去，里面就是BOSS。

打法思路：

他攻击的时候，你往他左侧闪避，然后用旋风斩。拼刀的时候记住，时机一定要掌握好，不能太早也不能太晚。旋风斩速度很快，而且有两次攻击判定。这个BOSS你是无法背刺的，从后

靠近会强制被发现，但幸运的是他血量并不多。

推荐先不要进洞口，沿着洞边往上走，会有一个大洞口，BOSS就站在里面，直接跳下去空中刺杀。

奖励：

佛珠，磁铁屑