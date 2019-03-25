只狼幻影之蝶打法技巧是什么 BOSS蝴蝶夫人打法技巧介绍

不少玩家都知道在只狼：影逝二度游戏中中，蝴蝶夫人是游戏中非常强的一个BOSS，会使用旋风斩和召唤暗影士兵，很多小伙伴都不知道该怎么打。那么，BOSS蝴蝶夫人怎么打呢？下面小编为大家带来蝴蝶夫人的具体打法介绍。
蝴蝶夫人打法
位置：平田宅第
打完酒鬼之后进入新区域。先杀死弓箭手，走下台阶，打开大门(打完忍者猎人之后的在路上会获得钥匙)。然后沿着道路走到尽头，在院子里会有一个NPC给你钥匙，用它可以打开BOSS战的大门。
打法思路：
这个BOSS有两个阶段。注意，尽管蝴蝶夫人显示只有一条血槽，但是实际上她会重生一次(意味着你必须打败她两次)。她攻击速度极快，而且机动性比之前的BOSS都强。建议先做2-3次练习，主要研究她的攻击和移动规律，多练习格挡和闪避技巧。记得装备旋风斩技能。
当她即将发动攻击时，闪避，然后使用旋风斩(
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)。掌握节奏，如此一直重复直到把她杀死。躲避时机不太好把握，当屏幕上出现“危”字时，赶紧向侧面闪避。
杀死她一次后，跑到战斗开始时她所在的位置，等着她在这里复活。复活后赶紧从后面砍她，采取躲闪，躲闪，旋风斩，重复之前相同的套路。二阶段唯一的区别是她会召唤暗影士兵为她而战。当她这么做的时候，只需跳过大圆圈区域，几秒钟后暗影士兵就会消失。
然后他们会变成白光朝你打来，通常情况下，被他们打到就会被秒杀。不过不用怕，奔跑和跳跃都是有效的躲避方法。随着幽灵消失，BOSS又回到一阶段的状态了。她会不时向你射出光柱，记住只能闪避，这种攻击是无法格挡的。当她再次召唤暗影士兵时，重复之前的打法，以逃跑闪避为主，直到它们消失。
奖励：
战斗记忆：蝴蝶夫人(攻击力强化)，樱露(+1复活)。
以上就是只狼幻影之蝶怎么打介绍，希望以上介绍能帮助玩家了解游戏中BOSS蝴蝶夫人的具体打法。
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