鬼泣5魔王尤里增怎么打？BOSS攻击怎么躲？

2019-03-25 14:41:31 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

鬼泣5中各个BOSS都有特定的攻击方式，掌握对应技巧就能顺利过关，91单机小编给大家带来《鬼泣5》魔王尤里增打法介绍，你就明白了。

魔王尤里增打法介绍

魔王尤里曾吃下恶魔树果实，进入BOSS战。

BOSS攻击方式1：近身战斗时，BOSS主要攻击方式就是拳打+脚踢，都打不到空中，跳起来攻击它，尽量保持在空中滞留就会安全得多。

离它较远时，攻击方式有以下几种变化。

BOSS攻击方式2：射蓝色光球，被击中的话时间会变慢，导致动作凝滞，短时间内任它宰割。

BOSS攻击方式3：紫色光箭，向侧边躲就能躲开。

BOSS攻击方式4：老套路了，地上不管是紫色还是蓝色的光圈，只要不踩上去就不会被击中。

BOSS攻击方式5：后期它发起飙来，又拿出了躺椅子上时的招牌技能——激光射线，用二段跳来躲。

BOSS攻击方式6：最后爆发的大范围突刺，只要攻击它的时候保持在空中停滞，连躲都不用躲。

以上就是魔王尤里增打打法介绍，各位玩家多加练习一定能击败他。