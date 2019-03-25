只狼影逝二度鱼王在哪 只狼影逝二度喂鱼王地点及方法一览

2019-03-25 14:39:48 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

只狼影逝二度是一款动作冒险游戏，很多玩家都在问只狼鱼王在哪里?小编为大家带来了只狼影逝二度喂鱼王地点及方法一览，一起来看看吧。

喂鱼王地点及流程一览



首先，我们传送到【皇宫内】

第一步，这个点上去。

第二步，来到房顶这个位置，两个圈圈都可以用钩子，随意。

第三步，下去到房顶。

第四步，直走，跳下去。

可以敲钟啦。

接下来发一下【坛子贵人】的路线图，还是传送到皇宫内，背朝大门，咱们要去箭头所指的位置。

前面那张图直走，转身朝上看。

这里跳到对面那个房顶，右前方有个洞，洞出去后，坛子贵人就在房子边上了，我截不了坛子贵人的图片了，我的坛子贵人已经变成鲤鱼了。

不知道npc给的鳞片数量是否和喂食的【尊贵鱼饵】数量(次数)一样，我是把身上的都为了，给了我5个鳞片。