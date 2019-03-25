只狼怎么打火枪手武士大将 松本内藏佑BOSS打法技巧详解

2019-03-25 14:39:11 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道只狼：影逝二度中，武士大将 松本内藏佑和第一个遇到的大将基本上攻击方式都差不多，只不过是属性加强版，主要的麻烦是他还会带着4个火枪手，很多小伙伴都在问火枪手武士大将怎么打。那么，火枪手武士大将打法技巧是什么样子的呢？下面小编为大家带来松本内藏佑具体打法介绍。

武士大将 松本内藏佑打法

位置：苇名城 主城

击败火牛后，直接走上阶梯。这BOSS和4个火枪兵在阶梯顶部。

打法思路：

松本与第一个武士大将样子差不多，但是血更厚，架势条更长，攻击力也更高。又是和之前一样的套路，首先杀死4名火枪兵。

然后赶紧跑出BOSS的视野，等BOSS警戒条消失了就返回来跳到屋顶上，一发空中刺杀先干掉他一管血。他攻击的时候你就闪避，等他打完一套后赶紧上去用旋风斩砍他。重复这个套路就行了。

奖励：

佛珠。

以上就是只狼火枪手武士大将怎么打介绍，希望以上介绍能帮助玩家了解游戏中BOSS松本内藏佑的具体打法。