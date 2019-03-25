只狼影逝二度龙之还乡结局怎么达成 龙之还乡结局达成攻略

2019-03-25 14:36:51 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

只狼影逝二度是一款动作冒险游戏，很多玩家都在问只狼影逝二度龙之还乡结局怎么达成？小编为大家带来了龙之还乡结局达成攻略，一起来看看吧。

《只狼：影逝二度》龙之还乡结局达成攻略



1.先去水生杀灵体和尚拿石头(其实是为了拿潜水)。

2.然后去庙里，在即将到达正殿的坡下大院外面有个水池，潜水下去可以拿到虫书。

3.接下来直奔正殿猴子战拿到刀。

4.与卿子对话获得米，然后吃掉，传送(建议回破庙，能少按几下)。

注意一定要传送到非和尚庙的地图，不然下面的无效。

5.然后传送回内殿，继续对话获得米(建议把虫书交了，不确定是否是必要条件，反正我交了)。

6.重复④⑤，直到卿子跟你要柿子，选择给她吃(这里就算你没柿子也无所谓，都可以给)，一番对话后她会给你一个特殊的米让你给皇子。

7.将米带给皇子后原地休息(坐篝火)再次对话可获得两个饼(当面吃一个有彩蛋)。

8.回去内殿找卿子对话发现他在转身祭拜，对话完后原地休息发现她不见了，这时候出门去猴子幻境即可看到她，根据他的需求需要去找一本书。

9.回到正殿，来到侧门(就是拿拳法的那个山洞的门)进山洞往拳法佛塔前进，然后即将到佛塔的时候(还没勾上去那里)有一排石头佛像和一个蓝色的僧人(原本无任何交互)，此时可以在僧人处拾取一本书，带回去找卿子对话，她会需求两个特别的柿子。

10.湿柿子在庙的第一个传送点，出门右手边一直下到底有个风筝机关，以及一个斗笠小怪，暗杀小怪并且使用傀儡术(猴子幻境boss击杀后获得)它就会跑去放风筝，然后传送到修炼道反方向往回走会看到一个房子边有棵大树，钩到树上稍微抬起镜头就可以看到风筝此时可以钩了，荡过去后向右手边直接跃下，途中多按几次L2钩中一些树枝即可到达山涧处，这了有个篝火可以先坐一下，然后返回白蛇神社(主城)进行山谷的攻略(记得要去皇子那里拿钥匙)，开了要塞的门后大桥会遭遇白蛇，按照正常流程(其实水下比较安全)游到对岸，坐篝火，然后传送回刚才开的山涧的篝火，沿着路往下走会看到一根长长的方木以及下方白蛇盘踞着在休息，锁定它落下攻击即可完成剧情杀并且获得湿柿子(顺便身后的有些宝贝，佛珠地藏什么的)。

11.接下来是干柿子，跳回湖中回到刚才开的岸上的篝火继续向前推进，当看到山谷的菩萨时，可以选择直接跳下去，看好树枝准备钩就行，或者怕死也可以往前走走绕下来，找到商人，商人身后的山洞里面有另一条白蛇，进去，在看到蛇头的时候从左边跳下去，沿着路爬一爬会看到一只猴子，暗杀并傀儡术，他就会自己跑去勾引白蛇，此时趁机溜过去，在小神社的神像上就能拿到干柿子了，然后回去找卿子，选择把两个都给她，过一段时间(比如杀完后爹)回来就可以获得冰泪，然后继续推进流程。

12.(杀完龙后回来卿子这里，跟她闲聊到对话重复，不确定是否必须，习惯性操作)，然后正常流程击杀剑圣，在结局时选择给皇子吃龙泪和冰泪，就完成了。