只狼苇名流打法技巧是什么 苇名流打法攻略详情解析

2019-03-25 14:34:32 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道在只狼：影逝二度中，苇名流 佐濑甚助是玩家在打苇名弦一郎前必打的一个精英怪BOSS，很多小伙伴都不知道该怎么打。那么，苇名流打法技巧是什么样子的呢？下面小编为大家带来具体打法介绍。

苇名流 佐濑甚助打法

位置：天守阁上层 苇名流道场

回到苇名城主城的第一个鬼佛像的位置(位置就叫苇名城主城)，然后走右边的路并跳上屋顶。沿着屋顶进入中间的高塔(地图上最高的建筑，很容易看到)。

进入塔顶后，有一些穿着蓝色长袍的武士。在右边(顶层)有2-3个房间，其中一个天花板上有一个钩点，抓住钩点跳上去，沿着楼上的路就可以前往塔顶的苇名流道场。

打法思路：

这个BOSS攻击力很高，但血量很少，防御也比较低。打他要多用旋风斩，就算他格挡了还是会受到伤害。总之就是打得主动点，用鞭炮来眩晕他，他出手的时候就赶紧闪开。

有时候你闪避他也能砍到你，所以要注意闪避的节奏。他摆出防御姿势的时候就赶紧上去旋风斩，大概就是这么个思路。

奖励：

佛珠。

以上就是只狼苇名流怎么打介绍，希望以上介绍能帮助玩家了解游戏中BOSS佐濑甚助的具体打法。