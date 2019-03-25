只狼真结局是什么？龙之还乡达成条件是什么

2019-03-25 14:31:43 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

只狼游戏中根据玩家的选择会达成不同的结局，众多结局中真结局是哪个呢，91单机小编给大家带来真结局龙之还乡攻略。

真结局龙之还乡攻略详解

《只狼》真结局龙之还乡达成方法

归乡结局的达成条件：

1.在完成了水生村的任务，获得了水下呼吸术之后，来到篝火 “金刚山 寺院境内”，跳到下边的湖里，潜水，获得道具“永旅经 虫之恩赐”，把此物交给变若之子(假皇子)。

2.向变若之子要两次(或三次)米，把她搞虚脱。可以从她那里要到米的条件是你身上现在是没有米的，可以要下米之后马上吃掉，然后篝火传送一次刷新地图，一共要两次(或三次)米，

3.当要米的次数达到固定次数(两次或三次)，再去找变若之子对话，这时虚脱的变若之子会主动向你要柿子(这个时候会强制给普通柿子一个)。正常流程下，可以从金刚山祭奠帮买到两个柿子，金刚山 寺院境内 固定捡到一个柿子。变若之子吃完柿子后，会直接给你一个给皇子的米。

4.把这个给皇子的米交给皇子，传送一次刷新地图，皇子会把它做成饼子，之后再去找变若之子对话，变若之子很高兴，然后传送刷新地图，变若之子会从内殿消失。

5.来到抓四个猴子的地方，找见变若之子，对话，得知了仙风上人的存在，然后去 金刚山 正殿 从大门出去右转进去山洞，可以照见仙风上人，从他那里获取道具 “永旅经 龙之还乡”，把此物交给变若之子，之后对话，把蛇柿子交给变若之子，变若之子不愿意在我们面前吃，然后传送刷新地图，再次来到内殿发现大门关闭，偷听发现变若之子正在吃柿子，再次传送刷新地图，从变若之子那里获取道具 “冰泪”。

6.最终决战完后让皇子吃下龙泪和冰泪。

7.一些说明，我并没有测试 小太郎神隐(金刚山的胖哥哥) 支线对此任务有无影响，我的这个任务是完成的。我的以上操作测试发生在水生村任务完成后，还没有前往源之宫。

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