只狼敲钟可不可以取消 只狼敲钟取消方法详解

2019-03-25 14:30:33 来源：91单机游戏 编辑：zw

在只狼影逝二度游戏中想要提高难度的方法就是敲钟，想必不少新手玩家很想知道只狼敲钟可以取消吗?那么，只狼敲钟了怎么取消呢?下面和小编一起去了解一下吧。

只狼敲钟可以取消吗?

敲钟之后会增加游戏难度，敌人的攻击力会提高，可以随时取消敲钟状态。

金刚寺第二个篝火向右，或者第一个无首洞穴里有隐藏入口。

在之前的实际演示中制作人也说过这个问题，如果你想要提高游戏难度的话就可以在游戏刚刚开始的时候敲钟，这个操作会强化怪物且提高游戏中的收益。

对于玩习惯魂系列的玩家们来说，一定要敲啊，不敲怎么愉快的受苦。