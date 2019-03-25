只狼七面武士怎么打？激光躲避技巧是什么？

2019-03-25 14:28:09 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

只狼七面武士是很多玩家的老朋友了，激光攻击更是能够秒杀，91单机小编给大家带来只狼七面武士打法。

七面武士位置+打法技巧

七面武士位置

七面武士1：投身之所鬼佛下面就是。

七面武士2：后期寺庙买一个情报，在狮子猿巢穴。

七面武士打法

怨灵怪物都是会增长我们的恐怖槽，无首也是一样。恐怖槽满了就直接死，所以我们需要准备好祛怖粉来增加抗性。另外神之飞雪只打七面武士的必备道具之一，带两个就差不多了。

该准备的东西介绍完了我们来说说该怎么打了。很简单道具用完莽就完事了，用了神之飞雪之后对他的伤害还是很可观的，上去一顿砍就成，砍几下就会打算他召唤灵魂的技能。然后boss隐身，随机在地图的某个地方出现不要慌继续之前的操作就行。

这里说一下激光怎么躲。

因为这个技能是能把我们直接秒杀的，很多玩家多是死在这招上。

其实躲避的方法还是比较简单的，跑动的方向应该垂直于他激光的那条线，boss发激光之前会有蓄力动作，比较明显。在消失之后一定要尽快定位他，看看是否要用技能了。