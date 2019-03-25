只狼影逝二度怎么过苇名七本枪 苇名七本枪通关技巧详情解析

2019-03-25 14:27:02 来源：91单机游戏 编辑：zw

在只狼影逝二度游戏中苇名七本枪是个难度较高的boss是很多小伙伴都知道，不少玩家都知道这是需要玩家们找到人物的弱点和克制的技能才能通过。那么，这个通关的技巧有哪些呢?下面小编带来最新的攻略，一起来看看吧！

只狼影逝二度苇名七本枪通关攻略：

第一步就不用多说了，走地图左侧小道先偷他一条命。条件是要学这个技能，勾绳攻击。

在红圈处偷掉一条命后把七本枪往右侧拉。

把七本枪拉到大约在五角星的位置。

差不多了之后你跳到对面。

就是这个样子。

具体操作：LT键瞄准绿点拉过去接两下平a立马跳回来，等七本枪释放完技能重复上述操作。血条越长容错率越高。

慢慢的你就把他耗死了，难度相对较低。

总结：这个boss是可以利用一些地图上的优势进行远距离消耗，注意找到指定的位置，具体教程如上!