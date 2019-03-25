只狼影逝二度怎么获取武士技能书 技能书获取攻略解析

很多伙伴都喜欢玩只狼影逝二度游戏，不少玩家都知道在只狼影逝二度游戏中武士技能书是可以解锁更多强大的技能，这个技能书的种类较多，而且获取比较复杂。那么有哪些条件可以解锁呢?下面小编整理了最新的攻略，一起来看看吧！
武士技能书获得方法
在击杀鬼庭刑部后往上走，在一个阁楼里会遇到一个戴着天狗面具的NPC，和他交谈后他会交给你一本“鼠相笔记”，同时让你去击杀“老鼠”，这时候传送到“苇名城-城邑-正门”处，
一路往上走然后到右边的平台和平台的树下会看到3个戴斗笠的小人，他们就是天狗NPC口中所述的老鼠了。
注意这些老鼠戴的帽子可以防御玩家的攻击，出招速度也很快同时还变化莫测，如果招架技术不熟练建议拿到斧头忍具后再回来破坏帽子后就可以秒杀。
击杀完毕后回去找NPC对话就能获得“苇名流秘籍”，开启武士技能树。
总结：这个技能书是需要找到NPC完成任务后才能获取的，并且还会解锁武士的技能树，具体方法如上!
最近很多玩家都在问在只狼影逝二度游戏中废弃地牢任务怎么玩？有没有什么技巧呢？相信不少小伙伴都不知道吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！只狼影逝二度废弃地牢任务指南1、跟NPC对话完，希望你可以帮忙找一个年轻肉体。2、可以再序章主角醒来的洞穴上方找到"年轻肉体"，对话完可以
吹火筒是只狼影逝二度游戏中的一个道具，很多玩家都很喜欢，那么在游戏中吹火筒怎么获取呢？下面就跟着91手游网小编来看看吧！只狼影逝二度吹火筒位置介绍吹火筒消耗纸人：3装入了吹火筒的义手忍具，消耗纸人便可以使用。喷出的火可以给敌人造成伤害，也可以使敌人变成燃烧状态。凭借人的力量很难压制狂暴的红眼，不过它
只狼影逝二度是一款深受玩家喜爱的游戏。相信不少小伙伴都不知道在游戏中猴子boos怎么打吧？这边91手游网小编给大家介绍下吧！只狼影逝二度猴子boss打法分享1阶段，几点，扔屎的时候尽量往前跑跑到胯下就躲了实在不行就防御，只会加一些毒条和耐力条，主要补刀机会是他三连抓之后翻过来打滚，这时候先闪避然后往
只狼影逝二度是最近非常火爆的一款游戏，最近不少小伙伴都在问在游戏中怎么治疗龙咳呢？别着急，下面就跟着91手游网小编来看看吧！只狼影逝二度龙咳治疗方法分享想治疗龙咳就需要触发给女医生给大爷看病对话，说找到咳出来的血，让你去调查其他人咳出来的血。然后你就找咳嗽的npc要血回来交给医生就行了，然后她会给你
最近很多玩家都在问在只狼影逝二度游戏中老鼠任务怎么玩？老鼠巢穴位置在哪？相信不少小伙伴都不知道吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！只狼影逝二度老鼠巢穴位置分享在打完鬼刑部之后先不要急着离开，在附近的一个长阶梯上去之后能找一个屋子，里面有个名叫天狗的NPC会给你一个杀老鼠的任务。(对了屋子外边
斧头义肢是只狼影逝二度游戏中比较重要的，相信不少玩家都不知道在游戏中斧头义肢怎么获取吧？这边91手游网小编给大家介绍下吧！只狼斧头义肢获取方法机关斧消耗纸人：2装有飞天猿猴的忍斧的义手忍具，消耗纸人便可以使用。机关斧的强项在于重量，不畏敌人的攻击猛砍过去可轻松破坏木盾。获得方法位于龙泉河畔-平田宅邸
只狼影逝二度是最近非常火爆的一款游戏，那么在游戏中鬼刑部怎么打好呢？不少小伙伴都不知道，下面就跟着91手游网小编来看看吧！只狼影逝二度鬼刑部打法攻略鬼刑部一阶段:1.丢出长枪扫三次超大范围攻击(匀速格挡三次若格挡太快/太慢都会被打中)2.上挑下砸(蓄力攻击格挡时机比较好判断格挡-停顿-格挡)3.连续
苇名七本枪BOSS是只狼影逝二度游戏中比较难挑战的一个boss，相信不少玩家都不知道苇名七本枪BOSS该怎么打才能通关吧？这边91手游网小编给大家介绍下吧！狼苇名七本枪BOSS打法技巧攻略详解首先就是先学习一下下图的技能——钩绳攻击。第一步自然就是走地图左侧小道先偷他一条命，然后看下图：在红圈处偷掉
支付宝账户安全险怎么免费领百万保额/100万保额?怎么弄？为了大家能够更加了解这个活动，今天91小编给大家带来了百万保额设置方法一览，希望能够帮助到大家。支付宝新春活动可以领取免费的百万额度，不过这个100万免费额度只能使用三个月哈。直接打开支付宝手机APP，然后直接点击支付宝最上面的搜索框，如下图
ps如何快速给照片换底色？很多小伙伴被这个步骤给难住了，为了大家能够更加了解这个操作，今天91小编给大家带来了照片换底色教程一览，希望能够帮助到大家。打开PSCC2017，打开需要处理的图片，如下图：拷贝打开的图片所在的图层，CTRL+J，拷贝一个图层，预防图片损坏而无法恢复，如下图：选中图层1，点