只狼影逝二度怎么获取武士技能书 技能书获取攻略解析

2019-03-25 14:25:08 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多伙伴都喜欢玩只狼影逝二度游戏，不少玩家都知道在只狼影逝二度游戏中武士技能书是可以解锁更多强大的技能，这个技能书的种类较多，而且获取比较复杂。那么有哪些条件可以解锁呢?下面小编整理了最新的攻略，一起来看看吧！

武士技能书获得方法

在击杀鬼庭刑部后往上走，在一个阁楼里会遇到一个戴着天狗面具的NPC，和他交谈后他会交给你一本“鼠相笔记”，同时让你去击杀“老鼠”，这时候传送到“苇名城-城邑-正门”处，

一路往上走然后到右边的平台和平台的树下会看到3个戴斗笠的小人，他们就是天狗NPC口中所述的老鼠了。

注意这些老鼠戴的帽子可以防御玩家的攻击，出招速度也很快同时还变化莫测，如果招架技术不熟练建议拿到斧头忍具后再回来破坏帽子后就可以秒杀。

击杀完毕后回去找NPC对话就能获得“苇名流秘籍”，开启武士技能树。

总结：这个技能书是需要找到NPC完成任务后才能获取的，并且还会解锁武士的技能树，具体方法如上!