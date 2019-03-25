只狼影逝二度仙峰寺的幻境怎么通关？仙峰寺的幻境通关教学

2019-03-25 14:22:56 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

仙峰寺的幻境是只狼影逝二度游戏中一个比较有难度的解谜关卡，相信不少小伙伴都不知道仙峰寺的幻境具体该怎么过吧？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

仙峰寺的幻境通关攻略

这是一个解谜关，需要玩家抓到见、闻、言三猿。

观猴

观猴视力很好，因此要想办法影响他的视力。

先往前来到左前方的房间，把侧面的门打开，让风吹进来，房间的灯就会熄灭，这时候这件房间就按了。

然后可以使用摇铃重置一下猴子的位置，方便找，紫色的就是观猴，去追它把他赶到那个房间里，它就会因为看不见而原地不同，这时就乘机击杀它。

闻猴

闻猴的耳朵非常好，因此我们要找能发出声音的东西。

从幻境入口一路直接往前走，可以看到一个大钟，不要怕，这不是增加难度的那个钟，果断敲那个钟。

然后钩锁上面前的房檐，就能看到闻猴已经被声音震倒在地了。

(如果不在的话到别处找一找，或者把它赶到钟那里)

也可以引到左边有瀑布的房间【轰堂】。

言猴

言猴穿着绿色的衣服，脖子上挂了一个铜锣。

这是最好抓的一只猴子，跑得又不快，还会敲锣发出声音，移动时会有残影，注意看红色的影子就行。

趁它停下来敲锣的时候跑步去击杀。

仙峰寺的幻廊需要玩家抓猴子，不少玩家在抓完了闻猴、观猴、言猴后，发现并没有通过这个关卡，其实还有第四只猴子。

隐身猴

幻廊的抓猴子谜题有很强的误导性，其实只要仔细琢磨就很容易发现当中的玄机。

只有三只猴子，却有四幅画，最后一幅画是空白的，而玩家在抓其他猴子的时候可以看到有莫名其妙的脚印，其实这就是第四只猴子——隐身猴。

仔细看脚印跟踪它，如果脚印断了，这时候别急，并不是跟丢了，而是隐身猴就站在那里，这时候果断挥刀带走它。

总结：关卡是有四种猿猴的，需要根据猴子的特性来进行克制，即可抓捕成功!