只狼三猿任务怎么做？第四只隐身猴打法是什么

只狼三猿任务有一点小技巧，不少玩家都被谜题难住了，91单机小编给大家带来只狼三猿任务完成方式。
在抓完了闻猴、观猴、言猴后，仙峰寺幻境见闻言三猿任务并没有完成(四天王有五个是常识)，前三幅画中的猴子我们已经击杀了，但还剩下第四幅空白的画，这就是我们最后一只猴子——隐身猴。
幻廊的抓猴子谜题有很强的误导性，其实只要仔细琢磨就很容易发现当中的玄机。
只有三只猴子，却有四幅画，最后一幅画是空白的，而玩家在抓其他猴子的时候可以看到有莫名其妙的脚印，其实这就是第四只猴子——隐身猴。
仔细看脚印跟踪它，如果脚印断了，这时候别急，并不是跟丢了，而是隐身猴就站在那里，这时候果断挥刀带走它。
隐身猴有时会跟在玩家身后，我们听到声音可以试着挥刀试一下。
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ps如何快速给照片换底色？很多小伙伴被这个步骤给难住了，为了大家能够更加了解这个操作，今天91小编给大家带来了照片换底色教程一览，希望能够帮助到大家。打开PSCC2017，打开需要处理的图片，如下图：拷贝打开的图片所在的图层，CTRL+J，拷贝一个图层，预防图片损坏而无法恢复，如下图：选中图层1，点