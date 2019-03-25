只狼影逝二度无首七面武士位置在哪？无首七面武士位置坐标分享

2019-03-25 14:20:00 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

无首七面武士在只狼影逝二度游戏中比较隐秘的地方，要知道无首一共有5个，七面武士有两个。那么无首七面武士该怎么好？具体位置在哪呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

只狼影逝二度无首七面武士在哪?

无首1：从桥下山谷鬼佛处白蛇方向的反方向走，先向上走发现先锋寺贴的纸，沿着后面的路一直走就到了。

无首2：从社下山谷鬼佛处往坠落之谷的反方向走，沿着路一直走发现一个水潭，学会潜水后无首在水下。

无首3：从隐藏森林鬼佛处往下跳，找找就能找到了(魂2迷雾森林xd)。

无首4：仙宫水下，鱼尸附近2个。

无首5：游戏后期主城通往白蛇神社桥下面的护城河。

七面武士1：投身之所鬼佛下面就是。

七面武士2：后期寺庙买一个情报，在狮子猿巢穴。

建议打的时候有紫斑外醉葫芦和驱部分(音译，应该都知道)，可大幅度降低难度，机关伞后期升级后也能防，但是要很后期。

总结：主要是分布在七个地点，而且这个挑战难度较高，升级好武器再前往比较安全!