只狼影逝二度龙咳治疗方法是什么 龙咳治愈方法攻略分享

2019-03-25 14:19:29 来源：91单机游戏 编辑：zw

不少玩家都知道只狼影逝二度游戏中龙咳治疗也是需要一些特殊的道具，而且还需要完成指定的任务，治疗龙咳后会减少NPC的死亡，很多小伙伴都在问龙咳怎么治疗。那么，这个治愈的方法有哪些呢?下面小编整理了资料，一起来看看吧！

龙咳治疗方法分享

想治疗龙咳就需要触发给女医生给大爷看病对话，说找到咳出来的血，让你去调查其他人咳出来的血。

然后你就找咳嗽的npc要血回来交给医生就行了，然后她会给你个护身符和送一个解除龙咳的药，之后可以在鬼佛处使用药消除龙咳。

如果药用过之后又触发了龙咳也可以去其他物品比较丰富的NPC处购买龙胤之露(比如天狗NPC右边的商人)。

总结：需要触发了和这个任务后购买龙胤之露交予NPC即可，注意先收集任务道具，具体流程如上!