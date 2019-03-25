只狼硬核模式怎么开？硬核模式解锁条件是什么

2019-03-25 14:18:02 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

只狼尽管难度很高，依然有高玩会想要挑战更高的难度，91单机小编给大家带来只狼硬核模式开启方式。

极难难度开启方法

玩家首先需要达到仙峰寺，如果没有解锁仙峰寺，玩家可以按照上面视频中的教程来到达仙峰寺，寺里有一口"恶魔之钟"，附近有一张纸条，上面写着不要敲钟，如果玩家无视纸条执意敲钟的话，整个世界的敌人的难度都会大幅度增加。

当然，高风险代表着高收获——随着敌人难度大幅增加，击败敌人奖励也随之增加，如果玩家认为难度太高无法承受的话，只需使用物品中新增的物品即可恢复正常，而据称敌人掉落稀有物品的几率会大大增加，因此想尝试的玩家可以通过这样来拿到一些好东西，玩家可以无限次重复这种操作.