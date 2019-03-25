只狼影逝二度怎么获取全葫芦种子 全葫芦种子获取途径详情解析

2019-03-25 14:17:29 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都喜欢玩只狼影逝二度游戏，不少玩家都知道在只狼影逝二度游戏中葫芦种子是成为药水涌出源头的种子，交给一是永真可以增加伤药葫芦的使用次数上限。那么，全葫芦种子怎么获得呢?不清楚的玩家和小编一起看看获取方法吧!

只狼影逝二度全葫芦种子获取途径一览

只狼影逝二度中的葫芦种子可以用来强化伤药葫芦，从而增加伤药葫芦的使用次数上限，完全强化伤药葫芦可以解锁“顶级伤药葫芦”奖杯。

找到葫芦种子之后，返回【破旧寺院】交付给【永真】即可强化伤药葫芦。

※所有葫芦种子都不用担心会漏掉，通关所有剧情之后可以返回所有区域并前往指定位置收集。

本攻略会按照时间顺序排列，有些是可以拾取获得的，有些需要通过击杀指定BOSS掉落。建议尽早获得葫芦种子并增加伤药葫芦使用次数，这样会在一定程度上提高容错率，从而降低后期的游戏难度。

苇名城 城邑

葫芦种子#1：城邑外围 城门道

击杀【武士大将 河源田直盛】掉落。

到达【城邑外围 城门道】的鬼佛(快速旅行点)后，在下一个庭院可以找到这个小BOSS。击败他后会掉落一个葫芦种子。

有个比较方便的技巧就是可以先偷偷摸上左边的屋顶，然后看到红点之后空中跳杀，直接秒掉他的第一管血，这样就只用打他的第二管血了。

葫芦种子#2：城邑外围 虎口阶梯

在击败【赤鬼】之后，进入建筑即可获得(就在【山内典善】的前面)。

葫芦种子#3：苇名城 正门

击败第一个大BOSS【鬼形部(鬼庭形部雅孝)】之后穿过战斗区域走上楼梯，不用进入建筑，绕到左边去走上另一个楼梯。然后你可以发现一个商人的小帐篷。使用1000金币可以购买葫芦种子。

龙泉河畔 平田宅邸

该区域没有葫芦种子。

苇名城 主城

葫芦种子#4：苇名城主城

从【苇名城主城】鬼佛向右转穿过屋顶，沿着屋顶上的狼烟进入该区域正中最高的那幢楼(很容易看到)。进入天守阁之后找到【天守阁上层前厅】的鬼佛，这个小房间里有一个宝箱，打开宝箱获得葫芦种子。

葫芦种子#5：苇名城主城

从【苇名城主城】鬼佛处上楼，楼梯上有4个敌人，清光他们或者跑酷绕过去到达楼梯顶端，然后右转跳下去，在墙后面的小巷里坐着一个男人，他请求你杀掉该区域所有的敌人。

按他的要求做，之后回来再次与他交谈，他会告诉你一些情报并4名步枪兵站在楼梯上。跑过他们到楼梯的顶端，然后向右急转弯，然后下降。在一条墙后面的一条狭窄的小巷里坐着一个男人。他要求你杀死该地区的所有敌人。为他做这件事，然后再和他说话。然后这个人会在【破旧寺院】鬼佛的左边出现(就在靠火堆附近的墙上，比较难看到)。从这里使用2000金币购买葫芦种子。

金刚山 仙峰寺

葫芦种子#6：金刚山 仙峰寺

从该区域第一个鬼佛处沿着僧侣们走来走去的小路往前走，来到一个看起来无法前进的寺庙，实际上可以跳上横梁穿过屋顶上的一个洞。

之后会来到一个坐着3个僧人的屋子，葫芦种子就在这里。实际上跟随剧情也会来到这里，不用担心会漏掉。

(未完待续……)

总结：玩家通过所有剧情可在指定区域获得全葫芦种子，具体内容如上。