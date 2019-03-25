只狼影逝二度帧数低是怎么回事？帧数低卡顿解决教程

2019-03-25 14:17:20 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近不少小伙伴都反映自己玩《只狼影逝二度》游戏遇到了帧数低的情况，那么这是怎么回事？该怎么解决呢？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

帧数低卡顿解决方法分享

其实有很多种原因，首先最简单的就是检查是不是游戏默认集显，很多游戏都是默认集显的，我们只需要将显卡设置成独显就好。

还有一种就是因为大家一个显卡接了两个显示器的原因，经测试当你把不用的显示器线拔掉，游戏帧数瞬间回到60帧，如果再插回去，帧数又会开始波动，造成卡顿现象。

建议大家不用的时候把不用的显示器拔掉即可。

还有一种宽屏的显示器，这种显示也会造成卡顿，大家只需要将21：9的显示器切回成16：9的显示器也可解决此问题。

以上均经过测试，对特定情况都是有效的，如果大家还是不能解决问题，那么小编这里也没有很好的办法了。