只狼影逝二度画面卡顿是怎么回事？画面卡顿解决技巧一览

2019-03-25 14:16:05 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

相信不少小伙伴最近在玩游戏《只狼影逝二度》时遇到了画面卡顿的情况吧，那么这是怎么回事？该怎么解决呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

画面卡顿解决方法分享

有的小伙伴肯定遇到了这个问题，尤其是笔记本玩家——明明自己的电脑是1060显卡，但是玩这个游戏卡的要死，感觉画面整体下来只有5帧，和PPT没什么区别!而且游戏选项中调到了最低画质，还是一样的卡顿，根本不知道是什么情况。

其实呢，这个问题不是你电脑的问题，主要是《只狼》默认显卡是集显，而不是像其他游戏默认独显，这个问题对笔记本使用者就非常明显了。

下面就是改成独显的方法：

首先点击N卡管理的按钮，打开NVIDIA管理面板。

然后点击“管理3D设置”。

然后把“管理3D设置”中的自定义程序改为《只狼》就好啦!

下次再打开游戏的时候你就会发现，哇!真个画面真的是流畅丝滑啊!