城堡破坏者有哪些角色？角色解锁条件是什么

最近很多玩家都在问在只狼影逝二度游戏中老鼠任务怎么玩？老鼠巢穴位置在哪？相信不少小伙伴都不知道吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！只狼影逝二度老鼠巢穴位置分享在打完鬼刑部之后先不要急着离开，在附近的一个长阶梯上去之后能找一个屋子，里面有个名叫天狗的NPC会给你一个杀老鼠的任务。(对了屋子外边

2019-03-25 | 0