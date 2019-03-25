只狼影逝二度龙之还乡结局怎么触发 龙之还乡结局触发攻略解析

在只狼影逝二度游戏中龙之还乡结局是需要玩家们按照特定的剧情顺序来进行的，这个触发的难度相对较效果，需要完成一些指定的条件，很多小伙伴都想知道龙之还乡结局触发条件是什么。那么，这个具体的要求有哪些呢?下面和小编一起去看看吧!
只狼影逝二度龙之还乡结局攻略大全：
①先去水生杀灵体和尚拿石头(其实是为了拿潜水)。
②然后去庙里，在即将到达正殿的坡下大院外面有个水池，潜水下去可以拿到虫书。
③接下来直奔正殿猴子战拿到刀。
④与卿子对话获得米，然后吃掉，传送(建议回破庙，能少按几下)。
※注意一定要传送到非和尚庙的地图，不然下面的无效。
⑤然后传送回内殿，继续对话获得米(建议把虫书交了，不确定是否是必要条件，反正我交了)。
⑥重复④⑤，直到卿子跟你要柿子，选择给她吃(这里就算你没柿子也无所谓，都可以给)，一番对话后她会给你一个特殊的米让你给皇子。
⑦将米带给皇子后原地休息(坐篝火)再次对话可获得两个饼(当面吃一个有彩蛋)。
⑧回去内殿找卿子对话发现他在转身祭拜，对话完后原地休息发现她不见了，这时候出门去猴子幻境即可看到她，根据他的需求需要去找一本书。
⑨回到正殿，来到侧门(就是拿拳法的那个山洞的门)进山洞往拳法佛塔前进，然后即将到佛塔的时候(还没勾上去那里)有一排石头佛像和一个蓝色的僧人(原本无任何交互)，此时可以在僧人处拾取一本书，带回去找卿子对话，她会需求两个特别的柿子。
10.湿柿子在庙的第一个传送点，出门右手边一直下到底有个风筝机关，以及一个斗笠小怪，暗杀小怪并且使用傀儡术(猴子幻境boss击杀后获得)它就会跑去放风筝，然后传送到修炼道反方向往回走会看到一个房子边有棵大树，钩到树上稍微抬起镜头就可以
看到风筝此时可以钩了，荡过去后向右手边直接跃下，途中多按几次L2钩中一些树枝即可到达山涧处，这了有个篝火可以先坐一下，然后返回白蛇神社(主城)进行山谷的攻略(记得要去皇子那里拿钥匙)，开了要塞的门后大桥会遭遇白蛇，按照正常流程(其
实水下比较安全)游到对岸，坐篝火，然后传送回刚才开的山涧的篝火，沿着路往下走会看到一根长长的方木以及下方白蛇盘踞着在休息，锁定它落下攻击即可完成剧情杀并且获得湿柿子(顺便身后的有些宝贝，佛珠地藏什么的)。
11.接下来是干柿子，跳回湖中回到刚才开的岸上的篝火继续向前推进，当看到山谷的菩萨时，可以选择直接跳下去，看好树枝准备钩就行，或者怕死也可以往前走走绕下来，找到商人，商人身后的山洞里面有另一条白蛇，进去，在看到蛇头的时候从左边跳下
去，沿着路爬一爬会看到一只猴子，暗杀并傀儡术，他就会自己跑去勾引白蛇，此时趁机溜过去，在小神社的神像上就能拿到干柿子了，然后回去找卿子，选择把两个都给她，过一段时间(比如杀完后爹)回来就可以获得冰泪，然后继续推进流程。
12.(杀完龙后回来卿子这里，跟她闲聊到对话重复，不确定是否必须，习惯性操作)，然后正常流程击杀剑圣，在结局时选择给皇子吃龙泪和冰泪，就完成了。
总结：需要击杀剑圣，并且喂食皇子龙泪和冰泪即可触发结局，具体流程如上!
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